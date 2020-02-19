На Киевщине устроят проводы зимы с «хмельными гуляниями»

22 и 23 февраля в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдут проводы зимы по древнеславянским традициям с размахом и безудержным весельем. Как выяснили журналисты «Фразы», гостей ждут хмельные гуляния, вкуснейшие блюда с костра, конно-трюковые выступления, обряды, игры, хороводы, катание на лошадях, музеи и экспозиции.

Издавна в Украине устраивали громкие проводы зимы. Еще с дохристианских времен наши предки знали: если надоела хмурая зима и хочется весеннего солнышка, то нужно устроить шумные гуляния, чтобы напугать зиму и заставить ее уйти, да и весна скорее проснется после зимнего сна.

22 и 23 февраля жители Древнего Киева приглашают всех вспомнить традиции наших предков, прогнать зиму, позвать весну и от души повеселиться. И все это — в атмосфере живого средневекового города. А древние обряды и хмельные гуляния с интересными древними напитками дополнят программу своим особенным колоритом.

В Княжестве Киевская Русь на территории более 20 га, на основе знаний современной науки воссоздается исторический и духовный центр нашей страны — стольный град Киев V-XIII веков в пределах границ Детинца и его Предградья. Уникальность Княжества в том, что воссоздается не просто точный облик древнего города, здесь возрождается атмосфера Киевской Руси.

Жители Княжества распахнут для гостей ворота в настоящий средневековый город — Древний Киев, где можно увидеть монументальные деревянные оборонительные сооружения длиной (около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни и даже воссозданный действующий деревянный храм Киева Х-го века. Посетителей ждут музеи и экспозиции с осадными орудиями, воссозданной боевой ладьей Х века, средневековой пыточной.

22 и 23 февраля гостей ждет яркая развлекательная программа. Посетители увидят впечатляющий выезд конной дружины, парад княжеских флагов, театрализованные постановки с участием персонажей древнеславянских легенд. А боярыня Весна зачарует своими песнями, которые исполнит вживую. Всех гостей, и взрослых, и детей, пригласят принять участие веселых и познавательных конкурсах, зажигательных славянских хороводах, и даже смогу присоединиться к старинным обрядам и играм с участием персонажей древнеславянских мифов.

Продолжится программа выступлениями конно-трюкового театра. Главные роли в представлениях исполнят уникальные лошади редких древних пород, собранные со всего мира в Княжеской конюшне.

Незабываемых эмоций и драйва добавит «Княжеская охота», во время которой отважные воины удивят посетителей виртуозным владением средневековым оружием.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия можно осваивать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков.

И, как всегда, гостей Княжества ждет живое общение с прекрасными породистыми лошадьми. К ним можно подойти, погладить, фотографироваться с ними, проехаться верхом или в экипаже.

В Древнем Киеве каждый почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно пройтись по средневековым улочкам, затаив дыхание от шедевров средневековой архитектуры, зайти в средневековую лавку и выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы.

В Княжеской костюмерной можно примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них. В гостях у волхвини можно узнать о тайнах прошлого и будущего и отведать травяных напитков по древним рецептам.

Согреться и отведать вкуснейших блюд и напитков, приготовленных княжескими поварами на открытом огне, можно в теплой уютной Княжеской корчме.

Кто захочет продлить путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

29 февраля и 1 марта Древний Киев приглашает на масштабное празднование Масленицы c конно-трюковыми шоу, древними обрядами и забавами, мастер-классами, сжиганием огромных чучел, вкуснейшими блинами, подарками на масленичном столбе и вечерней огненной программой.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого — 190 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Доехать можно собственным автомобилем или общественным транспортом от ст.метро «Выдубичи».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com