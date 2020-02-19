Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Киевщине устроят проводы зимы с «хмельными гуляниями»

На Киевщине устроят проводы зимы с «хмельными гуляниями»

22 и 23 февраля в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдут проводы зимы по древнеславянским традициям с размахом и безудержным весельем. Как выяснили журналисты «Фразы», гостей ждут хмельные гуляния, вкуснейшие блюда с костра, конно-трюковые выступления, обряды, игры, хороводы, катание на лошадях, музеи и экспозиции.

Издавна в Украине устраивали громкие проводы зимы. Еще с дохристианских времен наши предки знали: если надоела хмурая зима и хочется весеннего солнышка, то нужно устроить шумные гуляния, чтобы напугать зиму и заставить ее уйти, да и весна скорее проснется после зимнего сна.
22 и 23 февраля жители Древнего Киева приглашают всех вспомнить традиции наших предков, прогнать зиму, позвать весну и от души повеселиться. И все это — в атмосфере живого средневекового города. А древние обряды и хмельные гуляния с интересными древними напитками дополнят программу своим особенным колоритом.

В Княжестве Киевская Русь на территории более 20 га, на основе знаний современной науки воссоздается исторический и духовный центр нашей страны — стольный град Киев V-XIII веков в пределах границ Детинца и его Предградья. Уникальность Княжества в том, что воссоздается не просто точный облик древнего города, здесь возрождается атмосфера Киевской Руси.

Жители Княжества распахнут для гостей ворота в настоящий средневековый город — Древний Киев, где можно увидеть монументальные деревянные оборонительные сооружения длиной (около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни и даже воссозданный действующий деревянный храм Киева Х-го века. Посетителей ждут музеи и экспозиции с осадными орудиями, воссозданной боевой ладьей Х века, средневековой пыточной.

22 и 23 февраля гостей ждет яркая развлекательная программа. Посетители увидят впечатляющий выезд конной дружины, парад княжеских флагов, театрализованные постановки с участием персонажей древнеславянских легенд. А боярыня Весна зачарует своими песнями, которые исполнит вживую. Всех гостей, и взрослых, и детей, пригласят принять участие веселых и познавательных конкурсах, зажигательных славянских хороводах, и даже смогу присоединиться к старинным обрядам и играм с участием персонажей древнеславянских мифов.

Продолжится программа выступлениями конно-трюкового театра. Главные роли в представлениях исполнят уникальные лошади редких древних пород, собранные со всего мира в Княжеской конюшне.

Незабываемых эмоций и драйва добавит «Княжеская охота», во время которой отважные воины удивят посетителей виртуозным владением средневековым оружием.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия можно осваивать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков.

И, как всегда, гостей Княжества ждет живое общение с прекрасными породистыми лошадьми. К ним можно подойти, погладить, фотографироваться с ними, проехаться верхом или в экипаже.

В Древнем Киеве каждый почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно пройтись по средневековым улочкам, затаив дыхание от шедевров средневековой архитектуры, зайти в средневековую лавку и выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы.

В Княжеской костюмерной можно примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них. В гостях у волхвини можно узнать о тайнах прошлого и будущего и отведать травяных напитков по древним рецептам.

Согреться и отведать вкуснейших блюд и напитков, приготовленных княжескими поварами на открытом огне, можно в теплой уютной Княжеской корчме.

Кто захочет продлить путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

29 февраля и 1 марта Древний Киев приглашает на масштабное празднование Масленицы c конно-трюковыми шоу, древними обрядами и забавами, мастер-классами, сжиганием огромных чучел, вкуснейшими блинами, подарками на масленичном столбе и вечерней огненной программой.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого — 190 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Доехать можно собственным автомобилем или общественным транспортом от ст.метро «Выдубичи».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, культура

Комментарии

Статьи

19.02.20 09:13

Кредитная дурилка от украинских соросят

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
17.02.20 10:39

Хорошая мысль, пан Зеленский!

Автор: Юрий Мухин

Дайджест

«Напали и начали душить». Компания мажоров с женой олигарха избили таксиста
19.02.20 15:45

«Напали и начали душить». Компания мажоров с женой олигарха избили таксиста

Автор: Тарас Козуб, «Вести»

Выбор редакции
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

На Харьковщине зафиксирована вспышка гепатита А среди школьников

На Харьковщине зафиксирована вспышка гепатита А среди школьников
19.02.20 15:41
412
Последние новости
19.02.20 18:14

На Киевщине устроят проводы зимы с «хмельными гуляниями»
19.02.20 17:15

На канале «Витражи: о вере в красках» объяснили, почему ПЦУ и УГКЦ пошли на сближение
19.02.20 16:46

Ученые поведали, как правильно готовить картофель, чтобы он был полезен
19.02.20 16:16

В Одессе коп изнасиловал несовершеннолетнюю, которая числилась в розыске
19.02.20 16:10

На фестиваль в столичном ботаническом саду приглашают авторов и исполнителей
19.02.20 15:41

На Харьковщине зафиксирована вспышка гепатита А среди школьников
19.02.20 15:22

Боксер Денис Беринчик проведет третью защиту титула
Фото и Видео
На канале «Витражи: о вере в красках» объяснили, почему ПЦУ и УГКЦ пошли на сближение
На канале «Витражи: о вере в красках» объяснили, почему ПЦУ и УГКЦ пошли на сближение
На канале «Витражи: о вере в красках» объяснили, почему ПЦУ и УГКЦ пошли на сближение
На канале «Витражи: о вере в красках» объяснили, почему ПЦУ и УГКЦ пошли на сближение
На Одесщине подрались депутат и юрист мэрии
На Одесщине подрались депутат и юрист мэрии
В центре Львова внезапно начали крутить «порнуху»
В центре Львова внезапно начали крутить «порнуху»
Эротика, ужасы, безумие: в Украине стартует провокационный конофестиваль
Эротика, ужасы, безумие: в Украине стартует провокационный конофестиваль
Нардеп от «Батькивщины» играла в игру на смартфоне во время рассмотрения важного вопроса в Раде
Нардеп от «Батькивщины» играла в игру на смартфоне во время рассмотрения важного вопроса в Раде
Под Николаевом автобус столкнулся с грузовиком: тяжело пострадали два десятка людей
Под Николаевом автобус столкнулся с грузовиком: тяжело пострадали два десятка людей
Под Киевом пьяный мужчина решил пострелять по прохожим
Под Киевом пьяный мужчина решил пострелять по прохожим
В центре Киева из-за прорыва трубы с кипятком образовался огромный котлован
В центре Киева из-за прорыва трубы с кипятком образовался огромный котлован
В Днепре произошло кровавое ДТП – есть пострадавшие
В Днепре произошло кровавое ДТП – есть пострадавшие
В Киеве поезд насмерть сбил мужчину
В Киеве поезд насмерть сбил мужчину
fraza.ua
Новости блогосферы
18.02.20 12:08

Про нацистскую символику на щитах майдановцев
13.02.20 13:23

Украинский язык в Украине. Есть ли проблема?
10.02.20 11:28

В Украине теперь новый президент - Порошенко. Забудьте про Зеленского
06.02.20 13:03

АТОшник потоптался по символу Украины

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.