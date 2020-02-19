Главные новости за 19 февраля 2020 года

На Харьковщине зафиксирована вспышка гепатита А среди школьников. В Харьковской области в поселке Боровая зафиксирована вспышка гепатита А среди школьников. Как сообщили в Харьковском лабораторном центре, все заболевшие — ученики пятого класса.

Под Николаевом автобус столкнулся с грузовиком: тяжело пострадали два десятка людей. Ночью в Николаевской области произошло резонансное ДТП. На трассе М-05 Киев – Одесса столкнулись рейсовый автобус TemsaDiamond и грузовик Volvo.

Синоптики предупредили украинцев о мокром снеге в ближайшие выходные. В ближайшие выходные, 22-23 февраля, в Украине испортится погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Число жертв китайского коронавируса перевалило за две тысячи человек. В Китае люди продолжают умирать от коронавируса COVID-19. Свежие данные приводит Государственный комитет по здравоохранению страны.

Худшее уже позади? Китайские ученые дали прогноз по коронавирусу. Китайские ученые заявили, что пик коронавируса COVID-19 уже пройден. Они опубликовали свое исследование.

Отец Джулиана Ассанжа предрек смерть своего сына. Джон Шиптон – отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа – рассказал, что его сын может умереть. Он дал комментарий российским СМИ.