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В Одессе коп изнасиловал несовершеннолетнюю, которая числилась в розыске

В Одессе коп изнасиловал несовершеннолетнюю, которая числилась в розыске

В Одессе произошел чрезвычайный случай. Как выяснили журналисты «Фразы», там полицейский изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, которая числилась в розыске.

По информации издания «Голос», сотрудник полиции увидел на улице несовершеннолетнюю, которая числилась в розыске. Он узнал ее по фотографии, которая ранее была распространена правоохранителями.

Страж правопорядка подошел к ней и начал диалог. Затем они вместе прошлись по улицам и полицейский пригласил новую знакомую к себе домой. Как стало известно, там он «предпринял в отношении девушки развратные действия».

В региональном главке Нацполиции подтвердили такое ЧП. Как отметили в ведомстве, сейчас проверяется информация о неправомерных действиях полицейского в отношении несовершеннолетней. Для выяснения обстоятельств руководство ГУ Нацполиции назначило служебное расследование. э

По результатам будет принято решение о дальнейшем пребывании работника в рядах полиции.

Ранее «Фраза» сообщала, что 14 февраля в Ужгороде 17-летняя девушка была изнасилована 26-летним уроженцем города Золочев Львовской области. Позже оказалось, что преступник ранее служил в Нацгвардии.

Тэги: изнасилование, общество, Одесса, происшествие, полицейский, новости Украины

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