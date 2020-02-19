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На фестиваль в столичном ботаническом саду приглашают авторов и исполнителей

На фестиваль в столичном ботаническом саду приглашают авторов и исполнителей

В Киевском ботаническом саду ботаническом саду НАН Украины имени Н. Гришко на территории Свято-Троицкого Ионинского монастыря состоится детский песенный конкурс в рамках всеукраинского православного фестиваля «Співочі стежинки дитинства». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, заявки участников принимаются до 5 апреля в режиме заочного прослушивания.

«Цель фестиваля — развить направление детских православных песен. Их нет, надеемся, что они появятся. Поэтому мы организовали фестиваль и ищем авторов, и композиторов», — духовник воскресной школы при Свято-Троицком Ионинском монастыре архимандрит Серафим.

Он подчеркнул, что «исполнители могут петь и существующие песни. Могут их писать и взрослые. Главное, чтобы они были для детей».

Организаторы отметили, что для участия в фестивале приглашают детей от 6 до 18 лет. Исполнять песни можно авторов и композиторов любого возраста. Но награждаться в качестве участников песенного конкурса будут только авторы песен в возрасте до 18 лет. Для авторов песен старше 18 лет предусмотрен поощрительный приз.

Фестиваль пройдет в три этапа. Первый — отборочный, до 5 апреля. 25-26 апреля состоится второй тур, полуфинал. На территории столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Центральном ботаническом саду НАН Украины имени Н. Гришко 31 мая состоится финал, гала-концерт и награждение победителей.

Организатором фестиваля является детская воскресная школа при столичном Свято-Троицком Ионинском монастыре.

Ознакомиться с положениями фестиваля и условиями участия можно ЗДЕСЬ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве впервые состоялся Всеукраинский форум жен священников.

Тэги: общество, православие, фестиваль, дети, новости православия, новости Украины

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