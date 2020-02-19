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Боксер Денис Беринчик проведет третью защиту титула

Боксер Денис Беринчик проведет третью защиту титула

В субботу, 22 февраля, в 21:25 на «Интере» в программе «Большой бокс» состоится прямая трансляция поединка, во время которого украинский боксер Денис Беринчик проведет защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Как выяснили журналисты «Фразы», он выйдет на ринг против чемпиона Аргентины Эктора Эдгардо Сармиенто.

Денис Беринчик на профессиональном ринге провел 12 поединков, все закончились триумфом украинского боксера. В декабре 2018 года он выиграл вакантный титул WBO, а затем дважды успешно защитил пояс в боях с японцем Нихито Аракавой и мексиканцем Патрисио Лопесом Морено. В эту субботу непобедимый украинский боксер снова выйдет на ринг, чтобы показать свое мастерство. Его соперником станет аргентинский боксер Эктор Эдгардо Сармиенто, на счету которого 22 поединка и 21 победа, 14 из них — нокаутом.

«Денис Беринчик с каждым поединком поднимается в рейтинге WBO и приближается к шансу сразиться за звание чемпиона мира, — говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала „Интер“ Роман Кадемин. — От этого спортсмена украинские болельщики всегда ждут громких побед. Причем Денис не только показывает классный бокс в ринге, но и всегда впечатляет зрителей своим выходом. В этот раз мы также увидим необычное театрализованное представление: Денис снова предстанет в ярком образе. Ведь бокс — это не только спортивное соревнование, но и эффектная телевизионная картинка, и организаторы боксерского вечера постараются максимально удовлетворить потребность зрителей в зрелищности».

В андеркарте главного поединка вечера на ринге встретятся украинец Дмитрий Митрофанов и узбекистанец Улугбек Собиров. Сегодня на счету у небитого Собирова — 9 побед, в то время как Митрофанов на профи-ринге выиграл 7 боев и еще один поединок с его участием закончился ничьей.

Тэги: бокс, спорт

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