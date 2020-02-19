На Харьковщине зафиксирована вспышка гепатита А среди школьников

В Харьковской области в поселке Боровая зафиксирована вспышка гепатита А среди школьников. Как сообщили журналистам «Фразы» в Харьковском лабораторном центре, все заболевшие — ученики пятого класса.

В ведомстве уточнили, что на начало текущей недели известно о четверых заболевших. Один юный пациент направлен в Харьков в детскую больницу. Еще трое лечатся в районной больнице в Боровой. У всех заболевших вирусный гепатит проявился в острой форме.

В школе и по месту жительства заболевших планируется провести проверки. В частности, будут отобраны пробы питьевой воды, опрошены лица, контактировавшие с заболевшими. Пока что источник заражения не известен.

Для вирусного гепатита А инкубационный период составляет от семи до 50 дней. Учитывая, что первый случай зарегистрирован 24 января, то могут обнаружиться новые носители инфекции.

Как сообщала «Фраза», в конце октября 2019 года в Чернигове была зафиксирована вспышка гепатита А у учащихся местной школы № 7.

Напомним, по данным президента Всемирного альянса по борьбе с гепатитом Чарльза Гора, этот вирус на сегодняшний день является самым опасным на Земле и убивает больше людей, чем ВИЧ, малярия и туберкулез.

Летом 2019 года специалист по исследованию гепатита Всемирной организации здравоохранения Марк Балтрейс заявил, что во всем мире гепатитом В заражены не менее 257 миллионов человек. Еще как минимум 71 млн человек заражены гепатитом С. По его мнению, это может привести к гибели 4,5 млн людей в течение ближайших десяти лет.