Ученые поведали, как правильно готовить картофель, чтобы он был полезен

Картофель, несмотря на мифы о его вреде, все же необходимо включать в рацион. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи из Университета Пенсильвании в США.

Как цитируют их местные СМИ, исследователи посоветовали готовить картошку на пару или же запекать ее.

Был проведен эксперимент, во время которого людей поделили на две группы: одни четыре недели ели в качестве гарнира зерновые культуры, а другие – картофель.

В статье говорится: «У добровольцев измерили маркеры кардиометаболического риска (уровень глюкозы в плазме крови, сывороточный инсулин, холестерин и артериальное давление), после чего выяснилось, что у тех, кто употреблял картофель, показатели были даже лучше, чем у тех, кто питался гарнирами из риса или пшена».

Впрочем, ученые говорят: «Позволить себе картофель могут только здоровые люди, у которых нет соответствующих противопоказаний».

Как писала «Фразы», немецкий врач составила список продуктов, которые укрепят иммунитет.