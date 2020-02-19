Мошенники придумали хитрую схему развода с банковскими картами

Во вторник, 18 февраля, жительнице Мелитополя на мобильный телефон позвонили якобы сотрудники банка, даже не уточнив, какого именно. Как выяснили журналисты «Фразы», автомат сообщил, что карточку заблокировали из-за смены счетов, а для того, чтобы решить эту проблему, оператор рекомендовал авторизацию.

Как сообщает местный сайт «РИА Мелитополь», звонили мошенники с телефона 0941295934. И, как оказалось, женщина была не единственной, кому предложили «разблокировать» карточку с этого телефона. В интернете на этот счет есть масса тому примеров. Чем закончилось такое общение с «банкирами» догадаться не трудно — с карточек исчезали крупные суммы.

В таком общении главное правило — не выполнять никаких манипуляций, которые предлагают вам по телефону. Настоящие банкиры никогда этого не предложат.

Если же у кого-то возникают вопросы, касающиеся счетов или банковских карточек, единственный выход — позвонить в банк по номерам горячей линии и все выяснить.

Ранее «Фраза» сообщала, что мошенники в Украине нашли новый элементарный и эффективный способ кражи денег с банковских карт, используя так называемую социальную инженерию.