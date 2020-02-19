Худшее уже позади? Китайские ученые дали прогноз по коронавирусу

Китайские ученые заявили, что пик коронавируса COVID-19 уже пройден. Как выяснили журналисты «Фразы», они опубликовали свое исследование.

В частности, эксперты отметили, что у большинства больных фиксируются лишь «легкие симптомы», которые можно вылечить.

Ученые напомнили: «Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями».

В отчете говорится, что «общая смертность от коронавируса составляет 2,3%: у мужчин это 2,8%, а у женщин – 1,7%».

Также ученые говорят, что «смертность постепенно увеличивается с возрастом». Выяснилось, что у людей в возрасте до 39 лет она составляет всего 0,2%, у сорокалетних это примерно 0,4%, а у пятидесятилетних лишь 1,3%. В то же время, у шестидесятилетних людей смертность возрастает до 3,6%, у семидесятилетних – уже до 8%, а у людей старше восьмидесяти лет – до 14,8%.

Кроме этого, эксперты отмечают: «Случаев смерти среди детей в возрасте до девяти лет не было, несмотря на то что в двух случаях новорожденные заразились от своих матерей».

Ученые также сообщили: «Коронавирус опасен для людей, у которых есть хронические проблемы со здоровьем. Чаще всего от осложнений умирают пациенты с сердечнососудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями и гипертонией».

Отмечается, что за все время заразились 3 019 врачей, 1 688 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Исследователи говорят: «Пик эпидемии был пройден 24-26 января. В ближайшие дни будет наблюдаться тенденция к снижению общей эпидемической кривой, что означает, что распространение болезни, особенно за пределами провинции Хубэй, замедляется».

Как писала «Фраза», число жертв китайского коронавируса перевалило за две тысячи человек.