В Днепре УПЦ запустила проект «Добровольцы» для помощи бездомным

В Днепре Украинская Православная Церковь запустила социальный проект для помощи бездомным. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней благословил начало работы проекта социального отдела Свято-Успенского собора Днепра — «Добровольцы».

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии, митрополит Ириней освятил специально переоборудованный автобус для оказания доврачебной медицинской и экстренной помощи, раздачи горячей еды, одежды, медикаментов, перевозки гуманитарных грузов, а также оказании социальной помощи бездомным людям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Волонтеры проекта будут консультировать бездомных, информируя их о существующих пунктах обогрева в Днепре, о наличии Дома трудолюбия и условиях пребывания в нем, оказывать им первую медицинскую помощь и обеспечивать элементарные потребности для жизни.

Врачи автобуса смогут провести осмотр людей с жалобами, измерить температуру, давление, провести простые лечебные манипуляции, назначить медикаменты, при необходимости содействовать госпитализации больного, вести учет обратившихся людей за медицинской помощью.

Ранее «Фраза» сообщала, что Горловская епархия УПЦ выиграла суд по делу захваченного храма.