В Киеве впервые состоялся Всеукраинский форум жен священников

В Киеве в храме в честь Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов 18 февраля впервые состоялся Всеукраинский форум жен священников. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, в нем приняло участие около 100 матушек из разных регионов страны.

Как сообщает «Фома в Украине», молебен перед началом форума совершил глава Синодального отдела по делам молодежи архиепископ Обуховский Иона (Черепанов). Затем все спустились в уютное помещение под храмом.

Владыка подчеркнул, как ценно хотя и незаметное для других, но очень ответственное служение в Церкви супруг батюшек. «Значительная часть служения священника невозможна без непосредственной помощи матушки. Также и имидж священника (а то есть и Церкви) очень во многом зависит от того, какая у него супруга», — подчеркнул архиерей.

Как отметил владыка Иона, идея форума пришла благодаря регулярным конференциям священнослужителей, которые организовывает молодежный отдел. Инициаторами проведения мероприятия выступили сами матушки, заявив, что им также есть что обсудить.

Модератор мероприятия, зампредседателя Синодального отдела УПЦ по делам молодежи, кандидат психологических наук архимандрит Иоасаф (Перетятько) рассказал о цели форума.

«Жить в „стеклянном доме“ очень сложно. Все приходится держать в себе. И это часто сказывается на семейных отношениях негативно. Потому цель форума — дать женам священнослужителей высказаться, вместе обсудить волнующие вопросы. О востребованности мероприятия говорит и то, что лишь пятая часть собравшихся — представительницы Киевской епархии, большинство матушек ради форума приехали из других регионов», — отметил архимандрит Иоасаф.

С какими мифами и стереотипами приходится сталкиваться в жизни и как на них реагировать, и вообще, каково это — быть матушкой — жены священнослужителей обсуждали на панельных дискуссиях. Звучали и «лайфхаки» о том, как сохранять мир в семье.

Помимо дискуссий, перед участниками форума выступили несколько докладчиков. Первым из них стал вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии епископ Новосанжарский Вениамин. Он напомнил, что говорит об отношениях мужчины и женщины библеистика. Протоиерей Андрей и матушка Ольга Пинчук из Днепропетровской епархии поделились случаями из жизни, связанными с воспитанием подростков (в их семье 13 детей, в том числе 10 приемных). Как отметила матушка Ольга, как женщина рожает своих кровных детей, так и приемных она также должна «родить» — в своем сердце. Важное условие хороших отношений в семье — ощущение женщиной поддержки и благодарности со стороны мужа, чувство защищенности.

После выступлений состоялись панельные дискуссии «Знакомьтесь, матушка», «Предназначение женщины в семье и обществе. Возрождение любви к себе», а также беседа с председателем Общества православных врачей Киева, заведующим отделением патологии беременных Киевского роддома № 6 Александром Ломыкиным.

«Мне здесь очень нравится. На форуме честно, откровенно делятся тем, о чём обычно не говорят, — для меня это неожиданно. И еще: здесь удалось повидаться со всеми, кого давно не видела. Ведь, к сожалению, не часто получается бывать на других приходах», — поделилась матушка Татьяна Клюшева из Свято-Никольского храма, что на территории Академии Налоговой службы Украины в Ирпене (Киевская область).

Форум продлился до вечера.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве 98 историков из 17 стран раскрывают неизвестные факты из жизни святых новомучеников ХХ века.