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В Николаеве мошенники «открыли охоту» на доверчивых пенсионеров

В Николаеве мошенники «открыли охоту» на доверчивых пенсионеров

В Николаеве пенсионерка отдала мошеннику, который представился сотрудником Пенсионного фонда, все свои сбережения. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это под предлогом обмена старых денег на новые.

По словам знакомых пострадавшей старушки, к ней в ее квартиру в доме по ул. Шевченко пришел мужчина, который представился сотрудником Пенсионного фонда. Он сообщил, что фонд производит обмен старых денег на новые и предложил пенсионерке воспользоваться услугой, сообщают «Новости-N».

Женщина вынесла мошеннику все свои сбережения — около 21 тысячи гривен. Далее злоумышленник действовал по обычному сценарию: обмен произвел, а «новые купюры» запечатал в конверт. Только после ухода мошенника пенсионерка обнаружила, что ее обманули, а в конверте вместо денег — бумага.

О произошедшем женщина сообщила в полицию, проводится разбирательство.

Похожий случай произошел в Ингульском районе города. Там мошенники обманули 90-летнюю бабушку, выманив у нее под видом «проверки денег» $10 тысяч и 30 тысяч гривен.

Как стало известно, бабушка продала квартиру, а уже на следующий день по месту ее проживания пришли две женщины, представившиеся соцработниками. Они пояснили пенсионерке, что якобы занимаются проверкой денег, и попросили показать ее сбережения, чтобы убедиться, что купюры настоящие.

Когда наивная женщина показала им имеющуюся наличность, непрошеные гости подтвердили, что деньги настоящие, запечатали их в конверт и отдали бабушке.

Лишь после того, как женщины ушли, старушка решила все же распечатать оставленные ей конверты и обнаружила, что в них сувенирные купюры.

Ранее «Фраза» сообщала, что аферисты под видом соцработников продолжают дурить доверчивых украинских пенсионеров.

Напомним также, что в Каменском (Днепропетровская область) к пенсионерке пришла женщина, представилась дочерью почтальона (якобы мама заболела) и заявила, что в стране грядет денежная реформа и старые деньги нужно поменять на новые. Доверчивая старушка вынесла незнакомке все свои сбережения, получив взамен пухлый пакет с обычной порезанной бумагой.

Тэги: общество, Николаев, мошенники, пенсионеры, новости Украины

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