Отец Джулиана Ассанжа предрек смерть своего сына

Джон Шиптон – отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа – рассказал, что его сын может умереть. Как выяснили журналисты «Фразы», он дал комментарий российским СМИ.

Вестминстерский магистратский суд сейчас рассматривает вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.

Его отец заявил: «Нет никаких сомнений, что мой сын умрет в тюрьме, если его отправят в США».

Отмечается, что ранее пресс-секретарь Букингемского дворца заявила, что королева Великобритании Елизавета II «решила не вмешиваться в ситуацию с Джулианом Ассанжем из-за своей аполитичности».

Джулиана Ассанжа держат в британской тюрьме Белмарш.

Как писала «Фраза», стали известны подробности пыток Джулиана Ассанжа в британской тюрьме.