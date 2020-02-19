В Тернополе произошло массовое отравление учеников колледжа

В Тернополе произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в городском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой массово отравились ученики.

Как передает ГСЧС, пострадали двенадцать учащихся.

Сообщается, что в среду, 19 февраля, стало известно, что «в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ, с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы двенадцать учащихся 2003-2005 годов рождения».

Отмечается, что ребята «употребляли пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой».

Как писала «Фраза», в Тернополе прямо на улице нашли умирающую от яда негритянку.

Ранее в Тернополе водитель автобуса отказался везти детей-льготников, вдобавок обматерив их.