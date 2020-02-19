Число жертв китайского коронавируса перевалило за две тысячи человек

В Китае люди продолжают умирать от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», свежие данные на утро среды, 19 февраля, приводит Государственный комитет по здравоохранению страны.

За последние сутки жертвами заразы стали 136 человек. Общее число жертв возросло до 2 004 людей.

Также за сутки заболели 1 749 человек, а вылечить удалось 1 824 людей.

Всего вылечить смогли 14 376 человек.

Больными сегодня числятся 57 805 человек, 11 977 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Кроме этого, два человека умерли от коронавируса в Гонконге и один на Тайване.

Как писала «Фраза», получено первое 3D-изображение китайского коронавируса.

Ранее ученые рассказали, кому китайский коронавирус угрожает в первую очередь.