Число жертв китайского коронавируса перевалило за две тысячи человек

В Китае люди продолжают умирать от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», свежие данные на утро среды, 19 февраля, приводит Государственный комитет по здравоохранению страны.
За последние сутки жертвами заразы стали 136 человек. Общее число жертв возросло до 2 004 людей.
Также за сутки заболели 1 749 человек, а вылечить удалось 1 824 людей.
Всего вылечить смогли 14 376 человек.
Кроме этого, два человека умерли от коронавируса в Гонконге и один на Тайване.
Как писала «Фраза», получено первое 3D-изображение китайского коронавируса.
Ранее ученые рассказали, кому китайский коронавирус угрожает в первую очередь.