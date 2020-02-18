Ученые предупредили об опасности бытовой химии для здоровья детей

Ученые из канадского Университета Саймона Фрезера провели трехлетнее исследование, которое показало, что применение чистящих средств в быту может серьезно угрожать здоровью маленьких детей. Как выяснили журналисты «Фразы», в эксперименте приняли участие более двух тысяч семей-добровольцев.

Как передает «Planet Today», в частности, участники проекта регулярно отвечали на вопросы о применяемой в их домохозяйствах бытовой химии, плюс, ученые следили за медицинскими показателями детей, воспитываемых в семьях.

Результаты оказались неутешительными. Ученые подтвердили предположение о том, что большая часть чистящих средств, применяемых в быту, может провоцировать значительный вред для здоровья детей ‒ в частности, привести к развитию астмы и одышки уже к трехлетнему возрасту.

«Родители, которые регулярно пользуются химическими чистящими средствами для домашней уборки, подвергают своих детей значительным угрозам. Даже если ребенок не контактирует с бытовой химией напрямую, он может вдыхать ее пары, и этот факт отразится на дыхательной системе ребенка самым негативным образом», ‒ заявили авторы исследования, добавив, что опасность представляет не только «химия» для очистки пола и плитки, но и средства для мытья посуды.

Как писала «Фраза», ученые нашли в глазах человека кое-что смертельно опасное.

Ранее ученые предупредили об опасности «плохого» сна.