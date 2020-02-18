Путин таки погнал в шею одиозного куратора «ЛДНР»

Во вторник, 18 февраля, российский лидер Владимир Путин уволил с должности помощника президента Владислава Суркова, которого считают негласным куратором «республик» Донбасса. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий президентский указ появился на сайте Кремля.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», ‒ говорится в документе.

Напомним, информация об увольнении Суркова появилась в Сети еще в конце января текущего года. В частности, известный политолог Алексей Чеснаков тогда сообщил, что в течение ближайшего месяца Сурков будет «заниматься медитацией», после чего расскажет о причинах принятого решения и о своих дальнейших планах.

Теперь же выяснилось, что официальное снятие куратора «ЛДНР» с должности произошло только сегодня.

Как писала «Фраза», невыездного кремлевского «серого кардинала» Суркова пустили в ЕС. Возможно, потому, что он работает на английскую разведку.

Ранее сообщалось, что Сурков на Донбассе обсуждал участие ФСБ в дестабилизации ситуации в разных регионах Украины.