В Украине запретили фильм с участием «ветеринара» Зеленского

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрацию фильма, главную роль в котором сыграл нынешний президент Владимир Зеленский. Как выяснили журналисты «Фразы», в немилость к чиновникам попала картина «8 первых свиданий», премьера которой состоялась еще в 2012 году.

Как известно, в этом фильме Владимир Зеленский блестяще исполнил роль врача-ветеринара Никиты Соколова. Кроме того, «Зе» также выступил в качестве автора сценария и продюсера картины.

Как следует из «Списка фильмов, запрещенных к демонстрации и распространению в 2019 году», столь суровые меры к картине были применены из-за актрисы Екатерины Варнавы, сыгравшей роль пластического хирурга Илоны.

Как писала «Фраза», в Украине ради защиты общественной морали запретили фильм «Пила 3D».

Ранее в Украине запретили показ российской новогодней комедии.