Депутаты выступили с инициативой по чествованию памяти жертв Геноцида армянского народа

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления по чествованию памяти жертв Геноцида армянского народа. Как выяснили журналисты «Фразы», с соответствующей инициативой выступила народный депутат Украины от фракции «Слуги народа» Дарья Володина.

Как сообщает AnalitikaUA.net, по мнению депутата, это трагедия и боль такого масштаба, что невозможно так долго просто не замечать.

Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян в комментарии изданию назвал инициативу депутата важным шагом демонстрирующим последовательную приверженность идеям гуманизма, истине и справедливости.

Издание напоминает, что это уже четвертая законодательная инициатива за последние 10 лет.

Так, недавно депутат от «Слуги народа» Антон Поляков зарегистрировал также проект постановления о признании геноцида армянского народа.

Как сообщала «Фраза», 6 июня 2013 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о признании Геноцида армян в Османской империи 1915 года. Инициаторами законопроекта № 2254а выступили народные депутаты Украины Вилен Шатворян, Арсен Аваков и Нвер Мхитарян.

3 апреля 2015 года в Верховной Раде был повторно зарегистрирован проект постановления о признании геноцида армянского народа депутатом Виталием Барвиненко. К этой инициативе тогда присоединились десятки народных депутатов.

Геноцид армян 1915 года (Armenian Genocide) является первым геноцидом ХХ века и признан многими государствами мира.

Парламентами нескольких европейских стран приняты законы предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян.

Геноцид армян признан авторитетными международными организациями: Совет Европы, Европарламент, Парламент Латинской Америки (Parlatino), Комиссией ООН по военным преступлениям и Подкомиссией ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств.

В 2015 году Армянская апостольская церковь причислила к лику святых жертв геноцида армян в Османской империи.