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Главные новости за 18 февраля 2020 года

Главные новости за 18 февраля 2020 года

Боевики пошли штурмом на позиции ООС на Донбассе. Среди украинских бойцов есть погибшие. Сегодня, 18 февраля, оккупанты на востоке Украины атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook. В штабе отметили, что обстрелы велись из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

В Киеве толпа подростков избила бездомного. Били ногами по голове. В Киеве на Троещине на улице Николая Закревского толпа подростков жестоко избила бездомного мужчину. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный». Как отмечается, школьники попросили его купить им бутылку пива. Когда мужчина выполнил их просьбу, подростки начали его избивать якобы за то, что тот взял себе «лишние деньги». Мужчину повалили на землю и били ногами по голове.

Теплый февраль в Киеве обновил аномальный температурный рекорд. В Киеве побит зимний температурный рекорд. Нынешний февраль в украинской столице стал очень теплым. Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, рекорд был зафиксирован в Киеве накануне — в понедельник, 17 февраля. Оказалось, что среднесуточная температура воздуха в городе составила 4,8 градуса тепла. Это на 0,2 градуса выше предыдущего показателя.

В Ужгороде бывший нацгвардеец изнасиловал 17-летнюю девушку. 14 февраля в Ужгороде 17-летняя девушка была изнасилована 26-летним уроженцем города Золочев Львовской области. Позже оказалось, что преступник ранее служил в Нацгвардии. Изначально об этой информации сообщил закарпатский правозащитник Роман Келемен, а впоследствии редакции Mukachevo.net ее подтвердил источник в полиции.

Подхватившего коронавирус украинца не спешат выписывать из больницы. Одного из двоих украинцев — членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, которые подхватили коронавирус, 18 февраля не выпустят из госпиталя в Японии, хотя ранее и сообщалось о возможности его выписки. Украинцу еще не провели все необходимые тесты. Как сообщает «УНН» со ссылкой на информацию консульского отдела посольства Украины в Японии, в больницах существуют определенные процедуры, которые на данный момент не завершены.

Китайский коронавирус унес еще почти сотню жизней всего за сутки. В Китае от коронавируса COVID-19 продолжают гибнуть люди. Свежую статистику приводит Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны. Сообщается, что всего за сутки жертвами заразы стали 98 человек. За данный период заразились еще 1886 человек. Удалось вылечить 1 701 человека. На утро вторника, 18 февраля, число погибших составляет уже 1 868 людей.

Тэги: Киев, погода, здоровье, мир, Донбасс, Ужгород, обстрел, боевики, новости Украины, коронавирус

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