Подхватившего коронавирус украинца не спешат выписывать из больницы

Одного из двоих украинцев — членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, которые подхватили коронавирус, 18 февраля не выпустят из госпиталя в Японии, хотя ранее и сообщалось о возможности его выписки. Как выяснили журналисты «Фразы», украинцу еще не провели все необходимые тесты.

Как сообщает «УНН» со ссылкой на информацию консульского отдела посольства Украины в Японии, в больницах существуют определенные процедуры, которые на данный момент не завершены.

«Информация постоянно меняется, и возможно сегодня они (тесты) уже сделали. Однозначно можно утверждать, что двух результатов негативных мы пока не имеем», — отметили в консульском отделе.

Всего коронавирус обнаружили у 542 из 2404 человек, которые прошли тестирование. В том числе и у 254 людей, у которых не фиксировались симптомы заболевания.

Ранее «Фраза» сообщала, что у побережья Японии остановили круизный лайнер, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса, с 25 гражданами Украины на борту.

9 февраля 2020 года стало известно о первом гражданине Украины, у которого был зафиксирован китайский коронавирус 2019-nCoV. Им оказался член экипажа большого круизного судна Diamond Princess.

На следующий день опасным вирусом заболел еще один украинец.