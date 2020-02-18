В центре Николаева конфликт из-за парковки перерос в стрельбу

В понедельник, 17 февраля, в центре Николаева произошла разборка со стрельбой между группой местных жителей с одесситами. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Конфликт между двумя семьями — одесситов и николаевцев — возник на ул. Адмирала Макарова в Николаеве, возле МакДональдса. 70-летний Виктор С., заезжавший на МакДрайв на «Тойоте», сделал замечание девушке на красном «Лексусе», который был припаркован с нарушением правил и мешал подъехать к ресторану.

Девушка, сидевшая за рулем «Лексуса», ответила грубо. Конфликт быстро перерос в потасовку, в ходе которой водитель «Тойоты» был сильно избит мужем водительницы «Лексуса». Виктор С., в свою очередь, применил в отношении своего оппонента травматическое оружие. Конфликт прекратился только с приездом полиции.

Следователи Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области по данному факту начали сразу два уголовных производства. Санкции статей предусматривают наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до двух лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте 2014 года в районном центре Болград Одесской области предприниматель открыл стрельбу на улице из-за места на парковке.