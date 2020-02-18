В Ужгороде бывший нацгвардеец изнасиловал 17-летнюю девушку

14 февраля в Ужгороде 17-летняя девушка была изнасилована 26-летним уроженцем города Золочев Львовской области. Как выяснили журналисты «Фразы», позже оказалось, что преступник ранее служил в Нацгвардии.

Изначально об этой информации сообщил закарпатский правозащитник Роман Келемен, а впоследствии редакции Mukachevo.net ее подтвердил источник в полиции.

По словам Келемена, подозреваемый прибыл сюда в составе группы для патрулирования после стрельбы в Мукачево. На данный момент мужчина задержан и находится в ИВС Ужгородского горотдела.

Отметим, что подозреваемый был уволен из Нацгвардии еще до изнасилования. Вместе с тем ресурс предполагает, что отставку могли оформить и задним числом.

Как сообщили в прокуратуре, уроженца города Золочев Львовской области задержан. На данный момент проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Закарпатской области в городе Мукачево группа лиц устроила стрельбу, в результате которой как минимум два человека получили ранения.