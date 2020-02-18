В житомирской воинской части повесился контрактник

В общежитии воинской части Житомира повесился военнослужащий-контрактник. Как выяснили журналисты «Фразы», самоубийство он совершил в душевой кабинке, оставив предсмертную записку. Об этом сообщает со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона Украины.

Как сообщает УНИАН, сообщение о самоубийстве поступило в прокуратуру Житомирского гарнизона 17 февраля. По результатам осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В мобильном телефоне военнослужащего обнаружен скриншот с предсмертной запиской. Правоохранители расценивают это в пользу версии самоубийства военного.

По данному факту начато уголовное производство. Следователи устанавливают все подробности этой трагедии.

Как сообщала «Фраза», весной 2016 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано большое число самоубийств среди украинских военных. При этом он отказался называть конкретные цифры военных, которые покончили с собой.

В начале 2017 года военный психолог Андрей Козинчук рассказал о наиболее частых причинах суицидов среди военнослужащих. Среди них алкоголизм и психические заболевания.

В начале 2018 года Матиос сообщил, что в среднем в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2–3 военнослужащих.

Напомним, 29 декабря 2016 года в Донецкой области под Светлодарской дугой в зоне АТО 21-летний военный из Кировоградской области Олег Стасий покончил жизнь самоубийством.

30 июля 2017 года в зоне проведения антитеррористической операции застрелился 23-летний боец Национальной гвардии Украины.

19 января 2018 года в Днепре солдата, который был на страже при охране складов, нашли мертвым со смертельным ранением в голову. Выстрел был произведен из его же автомата.

1 февраля утром во Львовской области в лесу возле воинской части на Яворовском полигоне нашли тело военного. Погибшим оказался младший лейтенант.

На следующий день в одной из воинских авиационных частей в Житомирской области нашли мертвым военнослужащего. Солдат умер от огнестрельного ранения.

15 февраля в полтавском военном госпитале был найден повешенным военный без следов насильственной смерти.

1 января нынешнего года на Донбассе покончил с собой военный Юрий Сергеев, позывной «Гудвин».