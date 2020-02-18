Теплый февраль в Киеве обновил аномальный температурный рекорд

В Киеве побит зимний температурный рекорд. Как выяснили журналисты «Фразы», нынешний февраль в украинской столице стал очень теплым.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, рекорд был зафиксирован в Киеве накануне – в понедельник, 17 февраля.

Оказалось, что среднесуточная температура воздуха в городе составила 4,8 градуса тепла. Это на 0,2 градуса выше предыдущего показателя.

Синоптики подчеркнули, что такая погода соответствует концу марта.

Впрочем, в ближайшие дни в Киеве ожидается небольшое похолодание.

Как писала «Фраза», синоптики предупредили киевлян о снеге.