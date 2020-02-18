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Массовое отравление на Львовщине: в больницу слегли сотрудники одного предприятия

Массовое отравление на Львовщине: в больницу слегли сотрудники одного предприятия

В понедельник, 17 февраля, в Бродовском районе Львовской области в местное отделение инфекционной больницы попали 9 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», все они — сотрудники одного предприятия.

По информации пресс-службы областной полиции, предварительно врачи поставили диагноз острый энтероколит.

По этому факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил и норм», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, ведется расследование. Более подробной информации и комментариев медиков пока нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что не так давно в селе Славское Львовской области в местном отеле «Рандеву» массово отравились люди.

Тэги: Львов, отравление, общество, здоровье, Львовская область, новости Украины

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