Советник премьера Юрий Голик: В 2020 году на дороги привлечено более 100 млрд гривен, – СМИ

Финансирование дорожных работ в текущем году будет происходить из разных источников, которые в общей сложности позволят привлечь сумму, более чем в четыре раза превышающую расходы на дорожную отрасль в 2019 году. Подробности финансирования дорожных работ описал советник премьер-министра Юрий Голик в интервью Liga . net .

Для того, чтобы реализовать намеченный план по ремонту и строительству дорог в 2020 году, потребуются немалые средства. Эти деньги, по словам Голика, уже собраны из разных источников, и они будут использованы на ремонте 6 500 км дорог в текущем году.

«Давайте посчитаем. Дорожный фонд — 69 млрд грн. Из него вычитаем оплату старых кредитов Укравтодора перед МФО — 7 млрд. Остается 62 млрд. Из них 5% — на безопасность дорожного движения (3 млрд грн), 60% идет на Укравтодор (37 млрд грн) и 35% — на обладминистрации (22 млрд грн). Из 37 млрд грн Укравтодора вычитается содержание дорог. Остается 31,5 млрд. Вот этот объем в 31,5 млрд грн заверен постановлением Кабмина. Также 22 млрд грн уже пошли в ОГА», — подробно объясняет советник премьера.

53,5 млрд гривен, которые суммарно выделяются из бюджета через Дорожный Фонд на нужды Укравтодора и облгосадминистраций, сумма сама по себе уже внушительная, однако, помимо бюджетного финансирования задействованы и другие источники, которые в сумме сопоставимы с деньгами Дорожного Фонда.

Так, по словам Голика, почти 20 млрд гривен Укравтодору законодательно разрешено привлечь под государственные гарантии.

«В госбюджете было 29 млрд госгарантий, из которых 10 млрд грн для Укроборонпрома, а 19 млрд грн не расписаны. Мы быстро подсуетились и забрали их на Укравтодор:10 млрд мы возьмем у украинских банков, на 9 млрд будут бонды Укравтодора», — сообщает подробности Голик.

Также часть средств, которые Украина получила от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража, тоже пойдут на дорожные работы.

«Сколько на дороги? Мы целимся на 35 млрд грн, как будет в реальности — не знаем», — так описывает перспективы газпромовских денег Голик.

И еще одним источником финансирования дорожных работ являются деньги от международных финансовых организаций. Правда, как отмечает Голик, не все они будут использованы именно в 2020 году.

«В этом году по заключенным контрактам, по которым выполняются работы предусмотрено около $700 млн. Но эти деньги будут выбраны не за один год. Представим, что треть из них будет выбрана в 2020-м. Это еще 6 млрд грн», — объясняет Голик.

В итоге к началу масштабных дорожных работ для финансирования отрасли аккумулировано рекордную для Украины сумму более чем в 100 млрд гривен.

«Итого, получаем 113 млрд грн, против 25 млрд грн в прошлом году. Разница колоссальная», — суммирует советник премьера.

Как сообщали СМИ, старт масштабных дорожных работ в Украине намечен на 1 марта. В данный момент заканчивается составление и утверждение планов дорог, которые обладминистрации будут ремонтировать в текущем году.