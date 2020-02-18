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Боевики пошли штурмом на позиции ООС на Донбассе. Среди украинских бойцов есть погибшие

Боевики пошли штурмом на позиции ООС на Донбассе. Среди украинских бойцов есть погибшие

Сегодня, 18 февраля, оккупанты на востоке Украины атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе отметили, что обстрелы велись из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

«Противник применяет минометы калибра 120 мм. Также ведется огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием противник перешел к активным наступательным действиям и предпринял попытку продвижения через линию разграничения», — сообщили в штабе ООС.

Среди украинских военных есть потери. Точное количество пока не сообщается.

Спустя несколько часов боевые действия прекратились.

Также известно, что сегодня, 18 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. Причина, по которой состоится заседание, пока неизвестны.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первый день нового года в зоне проведения ООС покончил с собой офицер ВСУ.

Тэги: общество, Донбасс, обстрел, боевики, Операция объединенных сил

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