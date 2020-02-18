Ученые рассказали, кому китайский коронавирус угрожает в первую очередь

Коронавирус COVID-19 в первую очередь опасен для больных раком. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли ученые из Китая.

Их цитирует издание The Lancet Oncology.

Исследователи говорят: «Риск заразиться возрастает из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты при борьбе с онкологией».

Китайцы также сообщают, что необходимо «переносить плановую терапию, в том числе операции, на более поздний срок и усиливать меры личной защиты таких пациентов».

Как писала «Фраза», китайский чиновник сделал важное заявление по коронавирусу.

Сообщалось, что китайский коронавирус унес еще почти сотню жизней всего за сутки.