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Самый богатый человек мира пожертвовал гигантские деньги на экологию

Самый богатый человек мира пожертвовал гигантские деньги на экологию

Основатель компании Amazon, самый богатый человек мира Джефф Безос пожертвовал огромные деньги на экологию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил у себя в Instagram.

Миллиардер поведал, что создает собственный именной Фонд Земли. Его цель – борьба с климатическими изменениями.

Джефф Безос сообщил: «Я хочу улучшить уже изученные способы и открыть новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата». Он написал, что дает 10 миллиардов долларов «для противодействия самой большой угрозе для нашей планеты».

Миллиардер уточнил, что деньги из его фонда «будут выделяться ученым, активистам и неправительственным организациям, которые занимаются решением этой проблемы» в виде грантов уже с лета этого года.

Также он добавил: «Земля – это то, что нас всех объединяет. Давайте защищать ее вместе».

Состояние миллиардера оценивается в 129,5 миллиарда долларов.

Как писала «Фраза», основатель Amazon заработал более тринадцати миллиардов долларов за считанные минуты.

Ранее самый богатый человек мира купил себе легендарный дом в Беверли-Хиллз.

Тэги: мир, деньги, экология, Джефф Безос

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