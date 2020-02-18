Китайский коронавирус унес еще почти сотню жизней всего за сутки

В Китае от коронавируса COVID-19 продолжают гибнуть люди. Как выяснили журналисты «Фразы», свежую статистику приводит Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Сообщается, что всего за сутки жертвами заразы стали 98 человек.

За данный период заразились еще 1886 человек. Удалось вылечить 1 701 человека

На утро вторника, 18 февраля, число погибших составляет уже 1 868 людей.

За все время удалось вылечить 12 552 человек.

Сейчас число зараженных коронавирусом составляет 72 436 человек.

Как писала «Фраза», китайский чиновник сделал важное заявление по коронавирусу.

Ранее было получено первое 3D-изображение китайского коронавируса.