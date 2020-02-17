В Украине тоже хотят судить захваченных россиянами на Азове рыбаков. Причем по полной программе

Четверо украинских рыбаков, которых россияне задержали в западной части Азовского моря, по возвращении в Украину будут привлечены к ответственности. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Как передает «Укринформ», глава ведомства, в частности, отметил, что рыбаки, которые были задержаны на расстоянии 30 миль от берега, совершили выход в море с нарушениями, поэтому на родине они будут привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима.

«Однако, если будет доказано их участие в браконьерской деятельности, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность», ‒ подчеркнул Сергей Дейнеко, добавив, что в настоящее время у украинской стороны нет информации, которая бы четко указывала на то, что задержанные росиянами граждане Украины осуществляли незаконный вылов рыбы.

Как писала «Фраза», в Крыму кинули на нары украинских моряков. Но не за браконьерство.

Ранее сообщалось, что у берегов Крыма россияне захватили судно с украинцами.