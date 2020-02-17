ФГИУ готовится к продаже трех украинских портов

Фонд государственного имущества готовит к продаже три украинских морских торговых порта из-за их убыточности. С молотка уйдут «Усть-Дунайск», «Скадовск» и «Белгород-Днестровский». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Соответствующее решение приняли еще в декабре прошлого года.

«Решение по 2-м приняли еще в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту „Белгород-Днестровский“, то готовим совместно с Министерством инфраструктуры документацию и в ближайшее время также будет соответствующее решение», — говорится в сообщении.

Как уточняется, порты зарабатывают недостаточно, чтобы обеспечить заработную плату своим сотрудникам. При этом в Фонде не рассказывали, кому могут быть интересны подобные предприятия.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Кабмине признались, что в процессе приватизации закроют больше предприятий, чем продадут.