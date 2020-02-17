В Запорожье педофил изнасиловал двух школьников

В воскресенье, 16 февраля, в Запорожье задержали сорокалетнего мужчину, который подозревается в изнасиловании двух мальчиков. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, двое мальчиков 2010 рождения прогуливались по улице. Неизвестный мужчина пригласил детей к себе домой посмотреть металлоискатель, а затем изнасиловал их.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника — им оказался ранее судимый мужчина 1980 года.

Возбуждено уголовное производство. Преступнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года во Львовской области задержали отморозка, насиловавшего собственную пятилетнюю дочь.

В конце июля страшный инцидент произошел в Ужгороде Закарпатской области, где шестнадцатилетний парень изнасиловал девятилетнего мальчика.

4 августа ночью мужчина 1978 года рождения изнасиловал свою 15-летнюю дочь на глазах у ее брата, которая, к тому же, является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП.

В середине августа под Киевом был задержан мужчина, который хотел изнасиловать 8-летнюю девочку.

11 мая 2019 года в столичный райотдел полиции поступило сообщение от одной из женщин о том, что ее пятнадцатилетнюю дочь изнасиловал их двадцатисемилетний сосед.

В начале июня в поселке Архангельское (Херсонская область) местный житель на берегу реки изнасиловал семилетнюю дочь своего приятеля.

В середине октября под Днепром извращенец изнасиловал 5-летнюю дочь своих знакомых.

В конце марта 2019 года в Запорожской области в городе Вольнянск задержали изверга, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Пострадавшая оказалась сестрой жены насильника.