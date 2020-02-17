Главные новости за 17 февраля 2020 года

Синоптики предупредили украинцев о дождях. В ближайшую рабочую неделю в Украине пройдут дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре на 17-21 февраля.

Пьяный таксист устроил кровавое ДТП в Киеве. Ночью в Киеве произошло кровавое ДТП. Авария случилась на пересечении улиц Оноре де Бальзака и Сержа Лифаря (Троещина).

В Харькове у одного из торговых центров предотвратили теракт. Ночью в Харькове в урне у входа в торговый центр, который расположен на улице академика Павлова, было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

«Денег нет, но вы держитесь…»: Богдан похвастался отдыхом на шикарном курорте. Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, которого глава государства Владимир Зеленский заменил на Андрея Ермака, после своего увольнения решил отдохнуть на Сейшельских островах. Соответствующее фото он выложил на своей странице в Facebook.

Всего за сутки коронавирус убил более сотни китайцев. В Китае стремительно растет число жертв коронавируса COVID-2019. Всего за одни последние сутки скончались 105 человек.

В США начали делать удобрение из мертвых людей. В США появилась фирма, которая делает компост из человеческих трупов. Контора Recompose открылась в штате Вашингтон.