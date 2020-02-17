В Харькове у одного из торговых центров предотвратили теракт

Сегодня, 17 февраля, ночью, в Харькове в урне у входа в торговый центр, который расположен на улице академика Павлова, было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, специалисты-взрывотехники, прибывшие на место ЧП, обезвредили взрывчатку.

Информация о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Харькове в результате взрыва неподалеку от Московского райсуда пострадали 12 человек.