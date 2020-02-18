Китайцы объяснили, как зеленый чай «противостоит» онкологии

Зеленый чай может «противостоять» онкологии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили китайские ученые.

Как цитирует специалистов издание International Journal of Food Sciences and Nutrition, они утверждают, что зеленый чай содержит вещество, которое блокирует «фермент, необходимый раковым клеткам для роста».

Например, зеленый чай снижает вероятность онкологии молочной железы. Эксперты говорят, что женщины, «употреблявшие зеленый чай в течение нескольких лет, имели более низкий риск рака груди по сравнению с теми, кто потребляли мало зеленого чая или не пили его совсем».

Ученые говорят, что «роль главного противоракового агента играет фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC): это органическое вещество из группы полифенолов, которое, кроме антиоксидантных свойств, обладает высокой защитной функцией в отношении клеток». Поясняется, что «оно блокирует фермент, необходимый раковым клеткам для роста, что останавливает рост опухоли».

Впрочем, исследователи напомнили: «Зеленый чай также содержит высокие концентрации кофеина, поэтому употребляться в чрезмерных количествах небезопасно при наличии определенных заболеваний».

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