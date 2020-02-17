Киевлянин устроил хаотичную стрельбу прямо посреди проспекта

В воскресенье, 16 февраля, в Киеве на Голосеевском проспекте неизвестный устроил стрельбу. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, киевлянин на улице начал хаотичную стрельбу. Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции.

В результате данного происшествия никто пострадал.

Как писала «Фраза», в Вышгороде прямо на улице произошла «пьяная» стрельба.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле популярного кафе произошла массовая драка со стрельбой.