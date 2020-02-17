В Хмельницком на детей обрушился гараж. Одного ребенка спасти не удалось

Накануне, 16 февраля, в Хмельницком на территории недостроенного гаражного массива обрушилась строительная конструкция. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате происшествия один ребенок скончался, еще один госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Сообщение о происшествии вблизи жилого дома на улице Лесная 1/5, на территории недостроенного гаражного массива, поступило спасателям в 13.49. Прибыв на место, сотрудники ГСЧС увидели под завалами строительных конструкций ребенка. К сожалению, он был без признаков жизни, сообщает ТСН.

Спасатели установили личность погибшего 12-летнего ребенка. Во время сверки со службами взаимодействия была установлена личность еще одного потерпевшего: гражданин 2008 г.н., который находится в областной детской больнице с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

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