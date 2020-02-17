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В Хмельницком на детей обрушился гараж. Одного ребенка спасти не удалось

В Хмельницком на детей обрушился гараж. Одного ребенка спасти не удалось

Накануне, 16 февраля, в Хмельницком на территории недостроенного гаражного массива обрушилась строительная конструкция. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате происшествия один ребенок скончался, еще один госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Сообщение о происшествии вблизи жилого дома на улице Лесная 1/5, на территории недостроенного гаражного массива, поступило спасателям в 13.49. Прибыв на место, сотрудники ГСЧС увидели под завалами строительных конструкций ребенка. К сожалению, он был без признаков жизни, сообщает ТСН.

Спасатели установили личность погибшего 12-летнего ребенка. Во время сверки со службами взаимодействия была установлена личность еще одного потерпевшего: гражданин 2008 г.н., который находится в областной детской больнице с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2010 года в Виннице во время проведения ремонтных работ, в результате падения гипсокартона, придавило ребенка 2000 года рождения. Мальчика без сознания обнаружили родители. Врачам скорой помощи, которые прибыли по вызову, пришлось лишь констатировать смерть ребенка.

В августе 2011 года во Львове рухнувшая стена придавила четверых людей.

3 апреля 2017 года в поселке Рассошенцы, который находится недалеко от Полтавы, во время обеденного сна в детсаду «Звездочка» на воспитанников младшей группы упал потолок.

13 мая 2018 года в Донецкой области в городе Доброполье бетонная стена перекрытия над подъездом многоэтажного дома рухнула на четверых детей, которые играли рядом.

Тэги: общество, трагедия, Хмельницкий, новости Украины

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