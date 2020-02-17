Китайский чиновник сделал важное заявление по коронавирусу

Власти Китая заявляют, что совсем скоро победят коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал министр иностранных дел страны Ван И.

Чиновник сказал следующее: «Мы видим свет в конце тоннеля. Эта эпидемия не подорвет китайскую экономику. Мы сможем преодолеть эту проблему».

Также министр сделал резкое заявление: «В настоящее время некоторые молодые люди в Гонконге, оказавшиеся под влиянием внешних сил, подняли иностранные флаги, мечтают стать гражданами некоторых стран, призывают иностранные государства на помощь».

Он добавил: «Они предали своих предков, забыли свою национальную идентичность китайцев, и это позорно. Такие люди не могут представлять большинство гонконгских соотечественников».

Как писала «Фраза», всего за сутки коронавирус убил более сотни китайцев.