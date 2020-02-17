Японцу, устроившему резню в учреждении для умственно отсталых пациентов, вынесли приговор

В Японии вынесли приговор мужчине, устроившему 26 июля 2016 года бойню в учреждении для умственно отсталых пациентов в городе Сагамихара. Как выяснили журналисты «Фразы», его ждет смертная казнь.

Жертвами страшного преступления тогда стали 19 людей. Еще 24 человека пострадали. Всего на лечении тут находились полторы сотни пациентов разных возрастов.

30-летний Сатоси Уэмацу был местным сотрудником: он проработал тут три года, после чего уволился незадолго до бойни.

Следствие установило, что «убийца не проявил угрызений совести, заявив, что не намерен реабилитироваться».

Прокурор сообщил: «Он не видел в своих жертвах людей. Преступник сформулировал свою идею убийства инвалидов, которые не могли говорить с ним, основываясь на своем опыте работы там. Это своеобразная мысль вместо патологического заблуждения».

Выяснилось, что убийца «тщательно спланировал нападение», а также заявлял, что «это было бы полезно для общества».

В свою очередь адвокаты преступника утверждают, что «он не должен нести ответственность за свои действия из-за своей умственной некомпетентности». Сейчас они подали апелляцию, чтобы отправить своего клиента в сумасшедший дом.

Ранее «Фраза» подробно писала об этом страшном преступлении.