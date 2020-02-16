Главные новости за 15-16 февраля 2020 года

Зеленский выступил с яркой речью на конференции по безопасности в Мюнхене. Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности произнес яркую речь на отдельной сессии, посвященной Украине. Видеозапись выступления главы государства уже появилась на просторах видеохостинга Youtube.

У берегов Крыма россияне захватили судно с украинцами. В западной части Азовского моря произошел резонансный инцидент. Там сотрудники «пограничного управления ФСБ России по республике Крым» задержали маломерное судно с четырьмя украинскими рыбаками.

В Крыму арестовали украинских моряков. Но не за браконьерство. В аннексированном Крыму прошел суд над четырьмя украинскими рыбаками, которых задержали в западной части Азовского моря. Их признали виновными в «неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности».

Смертельная «активность» китайского коронавируса резко возросла. Смертность от коронавируса COVID-19 в Поднебесной резко возросла. В одной только провинции Хубэй за последние сутки от заразы скончались аж 139 человек.

В Китае уже готовы казнить людей из-за коронавируса. Эпидемия коронавирусной пневмонии, которая уже более месяца бушует в китайской провинции Хубэй, вынуждает власти Поднебесной принимать самые суровые меры. Чтобы остановить распространение заразы, судам разрешили приговаривать людей к смертной казне.

На Львовщине обнаружили автомобиль с четырьмя трупами в салоне. В Яворовском районе Львовской области произошло крупное ЧП. Там в водоеме села Коты местные жители обнаружили автомобиль Audi-80 с телами четырех молодых ребят.

Уволенный из Офиса президента Богдан ярко отметился в соцсети. Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан впервые после своей отставки опубликовал пост на своей странице в социальной сети Facebook. Он соорудил яркий фотоколлаж по случаю Дня влюбленных.

Появилось видео, как в Киеве лихач на Mercedes прямо на «зебре» сбил пешехода (18+). На столичных Березняках прямо на пешеходном переходе сбили мужчину 1968 г.р. Резонансный инцидент попал на камеру уличного наблюдения.