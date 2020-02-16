В Крыму кинули на нары украинских моряков. Но не за браконьерство

В аннексированном Крыму прошел суд над четырьмя украинскими рыбаками, которых в субботу, 15 февраля, задержали в западной части Азовского моря. Как выяснили журналисты «Фразы», их признали виновными в «неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности».

Как передает «РБК», «судья» Керченского городского суда постановил, что за совершенное административное нарушение гражданам Украины придется провести под арестом 10 суток.

Дело же о якобы браконьерской добыче азовского калкана («нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов») будет рассматриваться позднее.

Как писала «Фраза», у берегов Крыма россияне захватили судно с украинцами.

Ранее сообщалось, что россияне задержали в Азовском море украинских рыбаков и перехватили семь украинских кораблей.