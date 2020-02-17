Швейцарцы выяснили, полезно или вредно спать днем

Швейцарцы разрешили вопрос о том, полезно или вредно спать днем. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты университетской клиники Лозанны.

Как цитируют их СМИ, ученые пришли к выводу, что сон днем хотя бы разок-другой в неделю «снижает риск развития сердечного приступа на 48%».

В ходе своей работы исследователи провели анализ связи между «частотой и средней продолжительностью сна с риском развития болезней сердца». Для этого они пять лет следили за 3,4 тысячами людей возрастом 35-75 лет, анализируя, как часто они спят днем.

Оказалось, что те, кто спит днем хотя бы один-два разу в неделю укрепляют сердце, увеличивая шанс избежать инсульта или сердечной недостаточности.

Однако же те, кто спал днем каждый день, «имели более высокий риск инфаркта по сравнению с теми, кто спит только ночью».

При этом важно понимать, что «продолжительность сна не имеет решающего значения».

Как писала «Фраза», ученые предупредили всех любителей поспать о смертельной опасности.

Ранее ученые рассказали, какой будильник лучше заводить на утро.