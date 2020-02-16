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В Китае уже готовы казнить людей из-за коронавируса

В Китае уже готовы казнить людей из-за коронавируса

Эпидемия коронавирусной пневмонии, которая уже более месяца бушует в китайской провинции Хубэй, вынуждает власти Поднебесной принимать самые суровые меры. Как выяснили журналисты «Фразы», чтобы остановить распространение заразы, судам разрешили приговаривать людей к смертной казне.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на Beijing Daily, «высшую меру» уголовного наказания могут получить те, кто стал причиной распространения инфекции и скрыл это.

Кроме того, к столь суровой ответственности могут привлечь и медработников ‒ в частности, за умышленное искажение информации о состоянии больного.

Отмечается, что при наличии смягчающих обстоятельств, обвиняемый может отделаться лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного.

Как писала «Фраза», жуткий коронавирус продолжает массово «косить» население Китая

Ранее ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Также сообщалось, что панголинов признали промежуточными хозяевами коронавируса.

Тэги: суд, Китай, общество, здоровье, эпидемия, мир, Азия, смертная казнь, пневмония, приговор, китайцы, КНР, коронавирус

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