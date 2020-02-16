В Китае уже готовы казнить людей из-за коронавируса

Эпидемия коронавирусной пневмонии, которая уже более месяца бушует в китайской провинции Хубэй, вынуждает власти Поднебесной принимать самые суровые меры. Как выяснили журналисты «Фразы», чтобы остановить распространение заразы, судам разрешили приговаривать людей к смертной казне.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на Beijing Daily, «высшую меру» уголовного наказания могут получить те, кто стал причиной распространения инфекции и скрыл это.

Кроме того, к столь суровой ответственности могут привлечь и медработников ‒ в частности, за умышленное искажение информации о состоянии больного.

Отмечается, что при наличии смягчающих обстоятельств, обвиняемый может отделаться лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного.

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Ранее ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

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