На Троещине возле кафе произошла кровавая разборка

В субботу вечером, 15 февраля, в Деснянском районе Киева произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в ходе драки пырнули ножом посетителя кафе.

Как передает пресс-служба столичной полиции, потерпевший вместе со своими друзьями отдыхал в заведении, как внезапно к ним подошел незнакомец и предложил выпить вместе. Когда ему отказали ‒ он пришел в ярость и стал оскорблять одного из участников застолья.

Сообщается, что возмущенный таким поведением мужчина вышел с хулиганом «на разговор» на улицу, где тот внезапно выхватил нож и нанес своему оппоненту удар в область груди.

Отмечается, что злоумышленник сразу же бросился бежать, однако его догнали друзья потерпевшего.

Подоспевшие медики оказали раненому первую помощь и увезли в больницу, а полицейские ‒ задержали подозреваемого и доставили его в отделение. Там выяснилось, что 35-летний «мастер ножевого боя» ранее был неоднократно судим за кражи. Теперь же ему грозит срок по куда более «тяжелой» статье.

Как писала «Фраза», в киевском хостеле произошла кровавая разборка.

Также сообщалось, что на столичной Контрактовой площади произошла поножовщина, а в Голосеевском районе «вежливый» мужчина получил за замечание три удара ножом.