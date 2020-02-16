Жуткий коронавирус продолжает массово «косить» население Китая

Смертность от коронавируса COVID-19 в Китае резко возросла. Как выяснили журналисты «Фразы», в одной только провинции Хубэй за последние сутки от заразы скончались аж 139 человек.

Об этом сообщает региональный комитет по вопросам здравоохранения.

Общее же число жертв коронавируса в регионе на утро воскресенья, 16 февраля, составляет 1 596 человек.

Всего в провинции Хубэй болеют более 56 тыс. человек, причем за сутки число пациентов увеличилось на 1843 человека.

Вылечить же от заразы за все время удалось всего 5623 пациента.

Как писала «Фраза», «Укрпошта» отказалась доставлять посылки в Китай.

Ранее ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Также сообщалось, что панголинов признали промежуточными хозяевами коронавируса.