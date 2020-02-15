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ЧП на Азове: у берегов Крыма россияне захватили судно с украинцами

ЧП на Азове: у берегов Крыма россияне захватили судно с украинцами

В субботу, 15 февраля, в западной части Азовского моря произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там сотрудники «пограничного управления ФСБ России по республике Крым» задержали маломерное судно с четырьмя украинскими рыбаками.

Как передает «Интерфакс», капитан украинского судна якобы не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

По словам крымских «пограничников», в ходе осмотра судна они обнаружили около 300 экземпляров ценной промысловой рыбы ‒ азовского калкана, а также незаконное орудие лова ‒ ставную сеть.

Отмечается, что судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных украинцев отсутствовали.

Захваченное судно и экипаж доставлены в порт Керчи для разбирательства.

Как писала «Фраза», сотрудники ФСБ задержали в Азовском море украинских рыбаков.

Ранее россияне перехватили в Азовском море семь украинских кораблей.

Тэги: Украина, Крым, общество, Россия, ФСБ, украинцы, пограничники, задержание, Азовское море, аннексия, браконьеры, новости Украины

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