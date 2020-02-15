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Смертельная «активность» китайского коронавируса резко возросла

Смертельная «активность» китайского коронавируса резко возросла

Смертность от коронавируса COVID-19 в Китае резко возросла. Как выяснили журналисты «Фразы», за последние сутки от заразы скончались аж 143 человека.

Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Общее же число жертв коронавируса на утро субботы, 15 февраля, составляет 1 523 человека.

Всего болеют 56 873 человека, 11 053 из них находятся в тяжелом состоянии.

Вылечить от заразы за все время удалось 8096 пациентов.

Под наблюдением медиков находятся около 170 тысяч человек, у которых был тесный контакт с больными.

Как писала «Фраза», «Укрпошта» отказалась доставлять посылки в Китай.

Ранее ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Также сообщалось, что панголинов признали промежуточными хозяевами коронавируса.

Тэги: Китай, жертвы, общество, медицина, больница, здоровье, эпидемия, мир, КНР, иностранцы, коронавирус, Ухань

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