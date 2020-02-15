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На Волыни от старости умерла восьмилетняя девочка

На Волыни от старости умерла восьмилетняя девочка

В Луцке от старости умерла 8-летняя жительница села Качин Анна Сакидон, у которой была диагностирована детская прогерия ‒ редчайшее генетическое заболевание. Как выяснили журналисты «Фразы», во всем мире зафиксировано не более 100 случаев такой болезни.

Как передает луцкий «Вестник», о смерти девочки сообщил директор Волынской областной детской больницы Сергей Ляшенко.

По его словам, жуткая болезнь каждый год «забирала» у Анны Сакидон по 8-10 лет, таким образом, на момент смерти ее биологический возраст составлял более 70 лет.

«Прогерия не лечится ‒ это дефект генетический, а последствия по-настоящему ужасны: тело изнашивается дикими темпами, преждевременно стареет кожа, выпадают волосы, страдают все внутренние органы и суставы... Маленькие пациенты страдают от недугов людей преклонного возраста», ‒ отметил медицинский чиновник, добавив, что в Украине известно о двух случаях рождения детей с таким заболеванием.

Как писала «Фраза», в Индии девочка превращается в камень из-за неизлечимой болезни.

Ранее сообщалось, что в Индии одна женщина родила ребенка с тремя руками и четырьмя ногами, а другая — ребенка-русалку, пол которого не удалось выяснить.

Тэги: общество, медицина, Волынь, здоровье, смерть, старость, заболевание, регионы, девочка, Луцк, генетика, Волынская область, новости Украины

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